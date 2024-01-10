Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина
Советскую и российскую актрису Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash.
82-летняя народная артистка РСФСР жаловалась на острую боль, слабость и кашель. Медики достали Яковлеву в больницу, где у артистки выявили воспалительный процесс, а также проблемы с кишечником и кисты в почках.
По информации канала, сейчас состояние актрисы оценивается как средней тяжести.
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