Неизвестный повредил капоты двух автомобилей возле Пушкинского рынка
В ночь на 3 декабря на улице Гоголя, возле Пушкинского рынка (д. 1), неизвестный повредил капоты двух автомобилей.
Видео инцидента передали в полицию и Следственный комитет. Владелец одного из поврежденных автомобилей ищет второго пострадавшего.
