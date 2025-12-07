Достижения.рф

Неизвестный повредил капоты двух автомобилей возле Пушкинского рынка

Фото: istockphoto/Fedorovekb

В ночь на 3 декабря на улице Гоголя, возле Пушкинского рынка (д. 1), неизвестный повредил капоты двух автомобилей.



Видео инцидента передали в полицию и Следственный комитет. Владелец одного из поврежденных автомобилей ищет второго пострадавшего.

Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы на Краснопрудной улице полицейский автомобиль сбил велокурьера. Это происшествие случилось недалеко от Комсомольской площади, также известной как «площадь трех вокзалов».

Перед этим в Мытищах большегрузный самосвал выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками.

Никита Кротов

