Акула напала на женщину во время водной прогулки с дельфинами
На Багамах 37-летняя туристка из Австрии получила серьезные травмы в результате нападения акулы. Инцидент произошел в понедельник, 14 сентября, примерно в шести километрах от побережья острова Северный Бимини, сообщает People.
По данным полиции, женщина находилась в воде вместе с другими участниками экскурсии с дельфинами, когда на нее напала акула. Происшествие случилось около 17:30. Пострадавшую незамедлительно доставили в клинику Бимини для оказания первой помощи, однако из-за тяжести полученных травм ее позже переправили по воздуху в Нью-Провиденс для дальнейшего специализированного лечения.
Личность женщины не разглашается. Информация о ее текущем состоянии на момент написания заметки отсутствует. Также пока не установили вид акулы, совершившей нападение. Полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента.
Отмечается, что это все произошло менее чем через два месяца после аналогичного случая. Тогда 69-летний американский турист пострадал от укуса карибской рифовой акулы во время снорклинга в том же районе Бимини.
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