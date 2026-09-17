Акула напала на женщину во время водной прогулки с дельфинами

17 сентября 2026, 18:29

People: На Багамах акула напала на туристку из Австрии при купании с дельфинами

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

На Багамах 37-летняя туристка из Австрии получила серьезные травмы в результате нападения акулы. Инцидент произошел в понедельник, 14 сентября, примерно в шести километрах от побережья острова Северный Бимини, сообщает People.