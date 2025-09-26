Алиев раскрыл истинную причину катастрофы на Каспийском море
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что стремительное обмеление Каспийского моря происходит в первую очередь из-за экологических проблем, а не изменения климата, передает РИА Новости.
Алиев подчеркнул необходимость совместных усилий прикаспийских государств для предотвращения экологической катастрофы с непредсказуемыми последствиями и выразил готовность Азербайджана к тесному сотрудничеству с ООН. Ранее с тревогой о ситуации высказывался и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвавший снижение уровня воды в Каспии близким к катастрофическому.
Премьер-министр России Михаил Мишустин на Международной экологической конференции в Горно-Алтайске в июле 2025 года призвал решать проблему на международном уровне, но указал иную причину — глобальные климатические изменения. Он предложил сосредоточиться на создании долгосрочной модели прогнозирования колебаний уровня моря.
По данным ученых, уровень Каспийского моря опустился ниже минимального за весь период наблюдений. Ожидается, что к концу 2025 года он может снизиться еще на 25 см, а к 2030 году — на метр, если тенденция к уменьшению объема поступающей в море воды сохранится.
