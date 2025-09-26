Алиев раскрыл истинную причину катастрофы на Каспийском море

26 сентября 2025, 05:29

Алиев рассказал об экологической ситуации на Каспийском море

Фото: Istock/IakovKalinin

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что стремительное обмеление Каспийского моря происходит в первую очередь из-за экологических проблем, а не изменения климата, передает РИА Новости.