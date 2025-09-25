Тайна розовых туфель: Интерпол установил личность россиянки, погибшей в Испании 20 лет назад
Специалисты Интерпола спустя 20 лет установили личность российской гражданки Людмилы Завады, тело которой было обнаружено у дороги в испанском городе Виладеканс под Барселоной в июле 2005 года.
Об этом сообщает CNN. Тело женщины в розовой обуви, топе и брюках было найдено менее чем через сутки после смерти. Правоохранители предположили, что тело переместили до обнаружения. Все попытки испанской полиции установить личность погибшей в течение двух десятилетий оставались безуспешными, пока дело не включили в программу Интерпола.
Генеральный секретарь организации Вальдес Уркиса отметил: «Каждая успешная идентификация вселяет надежду семьям пропавших без вести». Родственники Завады уже проинформированы о результатах расследования.
Это второй громкий случай опознания россиянки в Испании за последнее время. 11 сентября мать летчика Максима Кузьминова, перелетевшего на сторону Украины в 2023 году, опознала тело сына, расстрелянного в Барселоне в феврале 2024-го.
