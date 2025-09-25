Тайна розовых туфель: Интерпол установил личность россиянки, погибшей в Испании 20 лет назад

25 сентября 2025, 23:34

В Испании идентифицировали тело россиянки, найденное в 2005 году под Барселоной

Фото: Istock/Soumen Hazra

Специалисты Интерпола спустя 20 лет установили личность российской гражданки Людмилы Завады, тело которой было обнаружено у дороги в испанском городе Виладеканс под Барселоной в июле 2005 года.