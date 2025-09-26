Верховный суд отказал «Битцевскому маньяку» в смягчении приговора
Верховный Суд России отклонил апелляцию Александра Пичушкина, известного как «Битцевский маньяк», о замене пожизненного срока на 25 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.
Пичушкин в своей жалобе указывал на чистосердечное признание, активное содействие следствию, положительные характеристики и отсутствие судимостей до этих событий. Он также выражал недовольство затянувшимся рассмотрением его ходатайства о переводе из колонии «Полярная сова».
Маньяк утверждал, что страдает от заболевания системы кровообращения из-за суровых климатических условий в ямало-ненецком поселке Харп, где расположена колония. Медики, однако, не нашли противопоказаний для его дальнейшего пребывания в этом учреждении.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы уже отказывал Пичушкину в удовлетворении иска к ФСИН, в котором он требовал перевода ближе к столице и взыскания 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Мать осужденного также заявляла, что из-за дальности расположения колонии лишена возможности его навещать.
Читайте также: