Верховный суд отказал «Битцевскому маньяку» в смягчении приговора

26 сентября 2025, 04:44

Фото: iStock/BrianAJackson

Верховный Суд России отклонил апелляцию Александра Пичушкина, известного как «Битцевский маньяк», о замене пожизненного срока на 25 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.