26 сентября 2025, 03:58

В США суд вынес приговор учительнице за совращение школьника и съемки порно

Фото: iStock/S_Chum

36-летняя учительница Сэнди Карзас-Пинез из штата Нью-Йорк приговорена к 25 годам лишения свободы за сексуальные отношения с 16-летним учеником и организацию порносъемок с его участием. Об этом сообщает The Connecticut Post.