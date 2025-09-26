Суд вынес приговор учительнице за совращение школьника и съемки порно
36-летняя учительница Сэнди Карзас-Пинез из штата Нью-Йорк приговорена к 25 годам лишения свободы за сексуальные отношения с 16-летним учеником и организацию порносъемок с его участием. Об этом сообщает The Connecticut Post.
Преступления были совершены в 2023 году, когда подсудимая работала в школе для детей с особенностями развития Biondi School.
Следствие установило, что Карзас-Пинез использовала свое служебное положение для установления неподобающих отношений с подростком, страдающим шизофренией и перепадами настроения. Она организовывала встречи вне школы, уговаривала его прогуливать занятия и отвозила в укромные места для сексуальных контактов. Когда ученик попытался прекратить отношения, учительница начала угрожать ему лишением школьных привилегий.
В декабре 2024 года подсудимая признала вину, что позволило избежать пожизненного заключения. Суд, состоявшийся 19 сентября 2025 года, приговорил ее к 25 годам тюрьмы с последующим пятилетним надзором. Муж Карзас-Пинез заявил о разрыве отношений после раскрытия преступлений.
