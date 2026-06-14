Мужчина пострадал при пожаре в Петербурге
Возгорание произошло в частном доме на Лесной улице в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным спасателей, здание размером 9 × 9 метров полностью охватило пламя. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и приступили к ликвидации возгорания.
В результате пожара пострадал мужчина. Его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние петербуржца и оказывают ему необходимую помощь.
По информации очевидцев, дом, где произошло возгорание, был заброшенным. Как рассказала соседка, двери в здание были заколочены.
Ранее лесной пожар разгорелся в окрестностях деревни Дальнее Павлово-Посадского городского округа. Спасатели работали на месте происшествия более трех часов.
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