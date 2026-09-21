Металлические ворота рухнули на ребенка в Башкирии — СК
В Башкирии металлические футбольные ворота упали на десятилетнего мальчика. Ребенок получил травмы, и его госпитализировали, сообщили в СУ СК России по региону.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). При расследовании дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, отвечающих за безопасность на спортивном объекте.
По данным Минздрава Башкирии, пострадавшего доставили в городскую детскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Ранее футбольные ворота упали на десятилетнего мальчика в Саратове. Подробности — в нашем материале.
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