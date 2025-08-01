«Амазонка» из Питера отбила полмиллиона у грабителя
В Санкт-Петербурге женщина отстояла пакет с 550 000 рублей при нападении грабителя, который использовал газовый баллончик на Лиговском проспекте, но потеряла сумку стоимостью 30 000 рублей — преступника задержали в течение часа.
Инцидент произошёл 30 июля у торгового центра «Галерея»: злоумышленник распылил газ в лицо жертве при выходе из магазина и попытался вырвать пакет с деньгами.
Несмотря на химический ожог глаз, женщина оказала сопротивление — в драке ей удалось удержать основную сумму. Грабитель схватил упавшую сумку Louis Vuitton и попытался повторно напасть, но был спугнут прохожим.
Полиция оперативно отработала записи камер: 23-летнего рецидивиста задержали у станции метро «Площадь Восстания» с вещественными доказательствами. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Пострадавшая получила помощь офтальмолога — врачи прогнозируют восстановление зрения через 2 недели.
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