«Амазонка» из Питера отбила полмиллиона у грабителя

01 августа 2025, 06:45

Пострадавшая от ограбления защитила 550 тыс. рублей

Фото: iStock/Tunatura

В Санкт-Петербурге женщина отстояла пакет с 550 000 рублей при нападении грабителя, который использовал газовый баллончик на Лиговском проспекте, но потеряла сумку стоимостью 30 000 рублей — преступника задержали в течение часа.