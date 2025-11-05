Американец получил тюремный срок за съемку порнографии с обезьянами
В США вынесен приговор Джанкарло Морелли, который участвовал в деятельности преступной группировки, создававшей видеоматериалы с жестоким обращением с обезьянами. Об этом информирует издание Bakersfield Now.
По данным расследования, мужчина 19 раз финансировал создание контента, в котором подвергались насилию как взрослые приматы, так и детёныши. Более того, обвиняемый активно предлагал новые способы издевательств над животными.
Специальный агент ФБР Адам Лоусон охарактеризовал подобные действия как абсолютно недопустимые. Прокурорская служба подчеркнула, что правоохранительные органы намерены привлечь к ответственности всех причастных к производству такого рода материалов.
Суд определил обвиняемому наказание в виде четырёхлетнего тюремного заключения и штрафа 25 тысяч долларов. После освобождения Морелли будет находиться под надзором правоохранительных органов в течение трёх лет. В рамках этого же уголовного дела к ответственности привлечены ещё 11 участников преступной группы.
Читайте также: