Американец получил тюремный срок за съемку порнографии с обезьянами

05 ноября 2025, 06:23

Bakersfield Now: житель США отправится в тюрьму за видео для взрослых с обезьянами

Фото: istockphoto / 13160449

В США вынесен приговор Джанкарло Морелли, который участвовал в деятельности преступной группировки, создававшей видеоматериалы с жестоким обращением с обезьянами. Об этом информирует издание Bakersfield Now.