Появилась новая информация по пропавшим в Туве девочкам
Телефон одной из пропавших в Туве девочек был активным после исчезновения
Мобильный телефон одной из двух девочек, пропавших в Кызыле, был в сети на протяжении нескольких часов вечером 1 июля, после чего перестал определяться. Об этом 6 июля сообщила РИА Новости мать ребенка Мочургай Шомбун.
Республиканское МВД проинформировало об исчезновении школьниц на прошлой неделе. Девочки ушли из домов вечером 1 июля и не вернулись. Позже их телефоны обнаружили на берегу Енисея, а в 400 метрах — обувь одной из них. Возбудили уголовное дело. В воскресенье полиция уточнила, что тапок второй девочки нашли в воде примерно в 22 километрах от города.
«Около трех часов ночи брат подруги дочери нашел на берегу реки телефоны девочек. При этом мы весь вечер звонили дочери, гудки шли, но трубку никто не брал. А потом телефон стал недоступен», — сказала собеседница.По ее словам, когда она включила телефон дочери, батарея оказалась заряженной «словно, их выключили, а потом подбросили на берег». Мать подчеркнула, что девочка не умела плавать и сама никогда бы не пошла к Енисею. Она не верит в версию несчастного случая.