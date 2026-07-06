Появилась новая информация по пропавшим в Туве девочкам

06 июля 2026, 16:40

Телефон одной из пропавших в Туве девочек был активным после исчезновения

Фото: istockphoto/blinow61

Мобильный телефон одной из двух девочек, пропавших в Кызыле, был в сети на протяжении нескольких часов вечером 1 июля, после чего перестал определяться. Об этом 6 июля сообщила РИА Новости мать ребенка Мочургай Шомбун.





Республиканское МВД проинформировало об исчезновении школьниц на прошлой неделе. Девочки ушли из домов вечером 1 июля и не вернулись. Позже их телефоны обнаружили на берегу Енисея, а в 400 метрах — обувь одной из них. Возбудили уголовное дело. В воскресенье полиция уточнила, что тапок второй девочки нашли в воде примерно в 22 километрах от города.



