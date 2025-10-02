Стала известна судьба предсмертной записки альпинистки Натальи Наговициной
Спасатель Киселёв считает, что предсмертная записка Наговициной не сохранится
Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая осталась на пике Победы, возможно, оставила предсмертную записку. Об этом сообщил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселёв. Его слова приводит РЕН ТВ.
По мнению Киселёва, если женщина оставила записку в палатке, то ветер мог её унести.
«Если она убрала её куда-то глубже, в одежду, то, возможно, записка сохранится до момента возможной эвакуации», — пояснил спасатель.Киселёв отметил, что многие альпинисты оставляют такие записки, когда осознают, что спасение невозможно.
Ранее подруга альпинистки Натальи Наговициной, оставшейся на пике Победы, сообщила о её последних словах. В них Наталья обратилась к своему сыну, когда осознала всю тяжесть ситуации. Она пожелала ему сил и поддержки.