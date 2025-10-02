Стала известна судьба предсмертной записки альпинистки Натальи Наговициной

02 октября 2025, 16:26

Спасатель Киселёв считает, что предсмертная записка Наговициной не сохранится

Фото: Istock/Arseniy45

Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая осталась на пике Победы, возможно, оставила предсмертную записку. Об этом сообщил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселёв. Его слова приводит РЕН ТВ.





По мнению Киселёва, если женщина оставила записку в палатке, то ветер мог её унести.

«Если она убрала её куда-то глубже, в одежду, то, возможно, записка сохранится до момента возможной эвакуации», — пояснил спасатель.