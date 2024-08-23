Журналиста Ефимова арестовали по делу о дискредитации ВС РФ

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По делу о дискредитации российской армии арестован журналист Владимир Ефимов, сообщается в карточке дела на сайте городского суда Камчатского края.
Известно, что фигурант уголовного дела нарушил запрет на публикацию постов в социальных сетях. Обвинение Ефимову предъявили накануне в четверг, 22 августа, сейчас с ним работает защитник. Под стражей обвиняемый пробудет до 21 октября.
В марте прошлого года по той же статье Ефимова приговорили к штрафу и запретили на два года публикацию материалов в сети.
Ранее сообщалось, что в Алапаевске бетонной плитой убило десятилетнего школьника. Как проинформировали в прокуратуре Свердловской области, все произошло на стройке.
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В марте прошлого года по той же статье Ефимова приговорили к штрафу и запретили на два года публикацию материалов в сети.
Ранее сообщалось, что в Алапаевске бетонной плитой убило десятилетнего школьника. Как проинформировали в прокуратуре Свердловской области, все произошло на стройке.
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Никита Кротов