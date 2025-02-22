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В Санкт-Петербурге малыш умер после ужина

Фото: iStock/ Marija Stepanovic

Фото: iStock/ Marija Stepanovic

В Санкт-Петербурга у пятилетнего ребенка произошла остановка сердца после приема пищи дома, спасти его не удалось, сообщил 78.ru.
По информации телеканала, вечером 21 февраля мальчик поужинал, после чего ему неожиданно стало плохо: у малыша началась рвота, появились судороги, он стал задыхаться.

Родители мальчика вызвали скорую помощь. Приехавшие спустя пять минут врачи госпитализировали несовершеннолетнего, но спасти его не получилось. У ребенка диагностировали остановку сердца, синдром Стерджа-Вебера, врождённую глаукому, задержку психомоторного развития.

Ранее в Санкт-Петербурге в районе Площади Восстания мужчина разрезал грудь в районе сердца и принялся выводить на холсте, закреплённом на мольберте, какую-то надпись своей кровью. Всё это происходило на глазах изумлённых детей, подростков и взрослых, которых всегда много в этом проходном месте — рядом огромный ТРЦ «Галерея».

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В Питере неадекватный уличный художник разрезал грудь и начал кровью писать на холсте
В Петербурге на глазах прохожих уличный художник писал на холсте своей кровью
22 февраля 2025, 19:37

Фото: istockphoto/Daniel Tadevosyan

В Санкт-Петербурге в районе Площади Восстания странноватый молодой «художник» разрезал грудь в районе сердца и принялся выводить на холсте, закреплённом на мольберте, какую-то надпись своей кровью. Всё это на глазах изумлённых детей, подростков и взрослых, которых всегда много в этом проходном месте — рядом огромный ТРЦ «Галерея».
Большая толпа моментально окружила этого зеленоволосого мастера кисти и «пера», если использовать блатную терминологию, передаёт телеграм-канал «Mash на Мойке». Ошарашенная публика пыталась понять, что за перфоманс показывает им этот необычный художник-саморез. Насколько удалось рассмотреть, на холсте он пытался начертать кровью слово «Святой» крупными буквами. Но, видимо, ножом парень владел лучше, чем кистью, так как крови было много, а надпись больше напоминала то ли «Оля, пой», то ли «О, я твой».

Вскоре незамысловатые письмена кровью были закончены, причём не по воле уже пошатывающегося автора. Сеанс прервали правоохранители. Они забрали не то художника, не то резчика по собственному телу в отдел полиции, где после оказания медицинской помощи ему предстоит объяснить все особенности своего искусства. Пока неизвестно, был ли парень под воздействием психотропных или запрещённых веществ.

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#художник
#санкт-петербург
#нож
#картина
#полиция
#кровь
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Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» планировали устроить ещё одну атаку в России
ТАСС: фигуранты дела о теракте в «Крокусе» хотели устроить атаку в Каспийске
22 февраля 2025, 18:11

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фигуранты дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» намеревались устроить ещё одну атаку в России. Об этом пишет ТАСС.
Из материалов уголовного дела следует, что трое обвиняемых Умеджон Солиев, Зубайдулло Исмоилов и Шахромджон Гадоев в период с ноября 2023 года по 16 марта 2024 года незаконным путём приобрели, перевезли и в дальнейшем хранили не менее двух автоматов Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним.

После теракта в концертном зале в Красногорске они изготовили взрывное устройство и планировали совершить ещё один теракт, но уже на набережной Каспийска в Дагестане.

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#крокус сити холл
#теракт
#пистолет
#боеприпасы
#атака
#дагестан
#террористы
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«Спасла только младшего»: Трое детей из многодетной семьи погибли в огне пожара под Курганом
В Курганской области во время пожара погибли трое детей из многодетной семьи
22 февраля 2025, 15:21

Фото: пресс-служба МЧС РФ

В городе Шадринск, что в Курганской области, произошла страшная трагедия. Во время пожара в частном доме погибли трое из пятерых детей из многодетной семьи, которых родители оставили дома одних. Первоклассница сумела вытащить из огня четырёхмесячного брата.
Об ужасном происшествии рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Известно, что в момент возникновения возгорания глава семьи был на работе, а мама ребятишек ушла в магазин. Огонь в доме увидели соседи, они же вызвали сотрудников пожарно-спасательной службы.

На месте происшествия огнеборцы обнаружили тела трехлетнего ребенка и двух четырехлетних близнецов. Старшая сестра, учащаяся первого класса, успела вынести из дома четырехмесячного малыша. Семья относится к благополучным и не состоит на учете в социальных службах и органах опеки.

Фото: пресс-служба МЧС РФ

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В настоящее время проводятся пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, опрашиваются свидетели трагедии.

«Двое выживших детей не пострадали, семье будет оказана не только материальная помощь, но и помощь психолога. Предлагаются варианты для размещения в маневренном жилом фонде. Администрация города также окажет помощь в организации похорон», — говорится в сообщении телеграм-канала правительства Курганской области.

Губернатор региона Вадим Шумков выразил глубокие соболезнования и лично пообещал оказать всестороннюю помощь семье, переживающей такую тяжёлую утрату.

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#уголовное происшествия
#тела
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В аэропортах Казани и Нижнекамска введён в действие план «Ковёр»
22 февраля 2025, 09:46

Фото: istockphoto/Ankabala

Утром 22 февраля в аэропортах Казани и расположенного в примерно 400 километрах от столицы Татарстана Нижнекамска введён план «Ковёр». Этот режим работы воздушных гаваней подразумевает временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Об этом сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко. В своём телеграм-канале он написал, что ограничения распространяются на аэропорты Казань и Бегичево в Нижнекамске. Спикер Росавиации также добавил, что экипажи и командиры воздушных судов, диспетчеры и представители наземных служб делают всё возможное для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.

План «Ковёр» в воздушных гаванях двух городов Татарстана действовал до 09:00 по Москве. После наступления указанного времени все ограничения были сняты, аэропорты вернулись к работе в штатном режиме. Об этом Кореняко также сообщил в своей социальной сети.

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#аэропорты
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#план
#ограничения
#казань
#самолёты
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Бежавшие от ЛГБТ* из США в Россию супруги Хэер заявили о краже у них пяти миллионов рублей
Бежавшие от ЛГБТ* из США в Россию супруги Хэер заявили о хищении у них ₽5 млн
22 февраля 2025, 09:24

Семья Хэер (Фото: пресс-служба МВД РФ)

Супруги Лео и Шантель Хэер, христиане-баптисты, вместе с тремя детьми переехали из США в Россию, так как посчитали, что в американском обществе давно отменены традиционные нравственные и семейные ценности. Уже в новой стране они подали заявление в полицию о хищении у них примерно пяти миллионов рублей.
Об этом изданию «Лента.ру» рассказал Анатолий Коровин, председатель межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Безопасность в сфере потребительского рынка и услуг», который помогает этой семье. По его словам, его доверители приехали в Россию еще в декабре 2023 года, они посчитали, что страна, где на государственном уровне заявлена приверженность традиционным нравственным и семейным ценностям, станет для них самих и их детей убежищем от ЛГБТ*.

Перед переездом они распродали всё имущество, часть денег перевели в биткойны, часть — оставили в долларах и привезли с собой в Россию, продолжил правозащитник. В подмосковном Домодедово, где супруги Хэер с детьми сначала поселились, они решили вверить свои сбережения сыну местного баптистского пастора по имени Владимир. Тот обещал доверчивым американцам вложить их деньги в свой «надёжный» бизнес, гарантируя солидный «навар» — 28% в месяц, о чём даже написал расписку.

Эту «филькину грамоту» Коровин видел и даже сфотографировал и опубликовал. На листке формата А4 с неровными краями, громко названном «контрактом», инвесторы именуются по-простому: Лео и Шантель. Владимир даже не постеснялся указать на забавном документе свои паспортные данные. По словам представителя семьи, супругов почему-то не смутило и не вызвало подозрений предложение составить документ на русском языке (которого они не знают) и от руки, так как семья лидера общины пользовалась уважением и российский пастор своим гостеприимством расположил к себе американцев.

«Но никаких, как вы догадываетесь, процентов они не получили. Так они ждали около года и потом все-таки решили обратиться с материальной претензией», — рассказал Коровин.

После того, как глава семьи написал заявление в правоохранительные органы, «бизнес-партнёр» выплатил ему 610 тысяч рублей. А это типичное поведение инвестиционных аферистов, пояснил правозащитник. По его словам, таким образом мошенники могут уходить от ответственности, годами объясняя полиции, что выплачивают проценты, но постепенно.

Сейчас семья Хэер съехала из жилья российского пастора, оказавшегося не таким гостеприимным, как показалось сначала, и переехала в Иваново, где их приютил друг. Несмотря на случившееся, американцы все еще хотят получить российское гражданство и жить на своей новой родине. Остаётся надеяться, что они будут более разборчивыми в знакомствах и деловых связях, а другие их новые соотечественники окажутся порядочными людьми.

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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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