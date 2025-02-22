В Санкт-Петербурге малыш умер после ужина

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В Санкт-Петербурга у пятилетнего ребенка произошла остановка сердца после приема пищи дома, спасти его не удалось, сообщил 78.ru.
По информации телеканала, вечером 21 февраля мальчик поужинал, после чего ему неожиданно стало плохо: у малыша началась рвота, появились судороги, он стал задыхаться.
Родители мальчика вызвали скорую помощь. Приехавшие спустя пять минут врачи госпитализировали несовершеннолетнего, но спасти его не получилось. У ребенка диагностировали остановку сердца, синдром Стерджа-Вебера, врождённую глаукому, задержку психомоторного развития.
Ранее в Санкт-Петербурге в районе Площади Восстания мужчина разрезал грудь в районе сердца и принялся выводить на холсте, закреплённом на мольберте, какую-то надпись своей кровью. Всё это происходило на глазах изумлённых детей, подростков и взрослых, которых всегда много в этом проходном месте — рядом огромный ТРЦ «Галерея».
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Родители мальчика вызвали скорую помощь. Приехавшие спустя пять минут врачи госпитализировали несовершеннолетнего, но спасти его не получилось. У ребенка диагностировали остановку сердца, синдром Стерджа-Вебера, врождённую глаукому, задержку психомоторного развития.
Ранее в Санкт-Петербурге в районе Площади Восстания мужчина разрезал грудь в районе сердца и принялся выводить на холсте, закреплённом на мольберте, какую-то надпись своей кровью. Всё это происходило на глазах изумлённых детей, подростков и взрослых, которых всегда много в этом проходном месте — рядом огромный ТРЦ «Галерея».
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Ольга Енгалычева