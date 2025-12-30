Американский самолет Boeing P-8A Poseidon пролетел над Черным морем недалеко от Сочи

30 декабря 2025, 03:45

Фото: iStock/Andy_Oxley

Американский патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon заметили в небе над Чёрным морем недалеко от Сочи в этот понедельник. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса мониторинга полётов Flightradar24.