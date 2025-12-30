Американский самолет Boeing P-8A Poseidon пролетел над Черным морем недалеко от Сочи
Американский патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon заметили в небе над Чёрным морем недалеко от Сочи в этот понедельник. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса мониторинга полётов Flightradar24.
Согласно порталу, Boeing P-8A Poseidon вылетел из Болгарии, пролетел над акваторией Чёрного моря мимо крымского побережья по направлению к Сочи, после чего развернулся и отправился обратным курсом.
P-8A Poseidon создан на базе пассажирского лайнера Boeing 737-800ERX и предназначен для отслеживания надводных судов, а также для поиска и уничтожения подводных лодок.
Ранее сообщалось, что следователи опубликовали видео с места эксгумации тел жертв так называемого «Богородского маньяка». Всего от жестоких действий обвиняемого пострадали пять девушек, трое из них выжили. Двух погибших обнаружили на участке убийцы в Подмосковье.
Читайте также: