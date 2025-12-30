СК опубликовал видео обнаружения тел погибших девушек у дома «Богородского маньяка»

30 декабря 2025, 01:23

СК выложил кадры обнаружения тел погибших девушек у дома «Богородского маньяка»

Фото: кадр видео Telegram-канала «Следком» @sledcom_press

Следственный комитет России показал видео с места эксгумации тел жертв так называемого «Богородского маньяка». Запись работы криминалистов опубликовали в Telegram-канале «Следком».





Напомним, что в ноябре 2025 года в правоохранительные органы обратились родственники двух пропавших девушек — 19-летней жительницы Королёва, Алены, и 25-летней москвички, Марии. Последним местом пребывания обеих был дом подозреваемого в садовом некоммерческом товариществе «Звезда» под Ногинском.



Согласно материалу, жертв обвиняемый искал на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Когда девушки приезжали к нему в дом, преступник накачивал их наркотиками, насиловал и убивал.



Фото: кадр видео Telegram-канала «Следком» @sledcom_press Всего от жестоких действий «Богородского маньяка» пострадали пять девушек, трое из них выжили. Отмечается, что мужчина жестоко относился к своей жене — избивал супругу и ​принуждал ее к сексуальным актам, несмотря на протесты.



В результате осмотра домовладения подозреваемого с применением поисковой техники в компостной яме на глубине двух метров обнаружили тело одной девушки, а в колодце — тело другой.





«В настоящее время назначен комплекс экспертиз. Продолжается сбор и закрепление доказательств», — говорится в материале.