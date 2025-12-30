Зеленский пообещал отдалиться от власти после завершения конфликта на Украине
Владимир Зеленский пообещал отдалиться от власти после завершения конфликта на Украине. Такое заявление он сделал в интервью американскому телеканалу Fox News, отвечая на прямой вопрос журналистов.
Главу киевского режима спросили, собирается ли он покинуть свой пост, когда прекратится российско-украинский конфликт.
«Да», — ответил он.Напомним, что выборы нового президента Украины, которые должны были пройти 31 марта 2024 года, отменили из-за военного положения в стране и всеобщей мобилизации. Зеленский не раз заявлял о «несвоевременности» голосования в текущих условиях.
Несмотря на истечение конституционного срока полномочий Зеленского как президента Украины в мае прошлого года, в Киеве настаивают, что он сохраняет легитимность до проведения новых выборов.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, отмечал, что единственной легитимной властью на Украине, по предварительной оценке, остаются парламент и спикер Верховной рады.
Ранее сообщалось, что ускорение продвижения российских войск заставило Зеленского отказаться от прежних жёстких требований и сосредоточиться на поиске вариантов прекращения конфликта. Так, например, он впервые допустил возможность проведения референдума, хотя ранее подобные сценарии публично не рассматривались.