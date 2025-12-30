30 декабря 2025, 03:06

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский пообещал отдалиться от власти после завершения конфликта на Украине. Такое заявление он сделал в интервью американскому телеканалу Fox News, отвечая на прямой вопрос журналистов.





Главу киевского режима спросили, собирается ли он покинуть свой пост, когда прекратится российско-украинский конфликт.





«Да», — ответил он.