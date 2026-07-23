Американский самолёт-разведчик подал сигнал бедствия над Саудовской Аравией
В небе над Саудовской Аравией американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E‑3B Sentry подал сигнал бедствия. Инцидент произошёл на фоне нарастания напряжённости в отношениях между США и Ираном.
Информацию предоставило РИА Новости, проанализировав полётную информацию. Как сообщает агентство, воздушное судно передало код 7700, который свидетельствует об аварийной ситуации на борту. Причина срабатывания сигнала пока не установлена.
Вероятно, это может быть связано с технической неисправностью, возгоранием, дефицитом топлива либо иной нештатной ситуацией. Подробности происшествия в настоящий момент не раскрываются.
Ранее в Красном море загорелись два танкера, принадлежащие Саудовской Аравии. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка йеменских хуситов.
Читайте также: