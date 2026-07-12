Американского баскетболиста застрелили на турнире в Нью-Йорке
Во время баскетбольного турнира в Нью‑Йорке от огнестрельного ранения погиб 35‑летний американский баскетболист Кайну Рочфорд. Об этом сообщает газета New York Post.
Инцидент произошёл в перерыве между играми. По уточнённой информации, пуля попала спортсмену в голову. Как утверждают в местной полиции, помимо баскетболиста, ранения получили ещё два человека.
Рочфорд играл на позиции форварда. За профессиональную карьеру он выступал за клубы из Нидерландов, Израиля, Франции, Швейцарии, Великобритании и других.
Ранее в российском регионе полицейские открыли стрельбу по автомобилю нарушителя. За рулём находился несовершеннолетний водитель.
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