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Американского баскетболиста застрелили на турнире в Нью-Йорке

Фото: istockphoto/IGOR SVETLICHNYI

Во время баскетбольного турнира в Нью‑Йорке от огнестрельного ранения погиб 35‑летний американский баскетболист Кайну Рочфорд. Об этом сообщает газета New York Post.



Инцидент произошёл в перерыве между играми. По уточнённой информации, пуля попала спортсмену в голову. Как утверждают в местной полиции, помимо баскетболиста, ранения получили ещё два человека.

Рочфорд играл на позиции форварда. За профессиональную карьеру он выступал за клубы из Нидерландов, Израиля, Франции, Швейцарии, Великобритании и других.

Ранее в российском регионе полицейские открыли стрельбу по автомобилю нарушителя. За рулём находился несовершеннолетний водитель.

Александр Огарёв

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