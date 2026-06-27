Стали известны новые детали истории о девочке, которой устроили домашний концлагерь в Саратове
RT: Устроившая домашний концлагерь для дочери в Саратове мать попыталась оправдаться
Стали известны новые обстоятельства истории 16-летней девочки из Саратова, которую мать на протяжении пяти лет фактически держала взаперти. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственные источники.
Напомним, что о жизни девочки в домашней изоляции стало известно вчера. Мать забрала дочь из школы после четвёртого класса под видом перевода на семейное обучение, однако на самом деле не организовывала учебный процесс и не выпускала ребёнка без сопровождения. Несовершеннолетняя даже не имеет паспорта. В настоящее время с девушкой и её матерью работают психологи.
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Жительница Саратова пояснила, что имеет высшее педагогическое образование. Она была уверена, что справится с обучением дочери сама, но та «не усваивала материал», кроме литературы и рисования. Женщина заявила, что понимала — подросток не сдаст школьные экзамены, несмотря на желание учиться со сверстниками.
Девочка рассказала, что мать могла ударить её за проступки, а однажды бросила в неё коробку и кружку и угрожала горячей кашей. При этом женщина говорила ей грубые и обидные слова. «Домашний педагог» объясняет свои действия обучением самообороне.
Согласно материалу RT, девушка почти всегда сидит дома, к врачам не прикреплена. Специалисты выявили у подростка псориаз, утрату навыков письма, низкий уровень социализации и психосоциальную незрелость.