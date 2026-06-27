Стали известны новые детали истории о девочке, которой устроили домашний концлагерь в Саратове

27 июня 2026, 05:26

RT: Устроившая домашний концлагерь для дочери в Саратове мать попыталась оправдаться

Фото: iStock/Boyloso

Стали известны новые обстоятельства истории 16-летней девочки из Саратова, которую мать на протяжении пяти лет фактически держала взаперти. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственные источники.





Напомним, что о жизни девочки в домашней изоляции стало известно вчера. Мать забрала дочь из школы после четвёртого класса под видом перевода на семейное обучение, однако на самом деле не организовывала учебный процесс и не выпускала ребёнка без сопровождения. Несовершеннолетняя даже не имеет паспорта. В настоящее время с девушкой и её матерью работают психологи.



