В Москве прогремели взрывы на территории школы

29 июля 2025, 22:52

На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар на территории школы

Фото: Istock/Nikolay Tsuguliev

Чрезвычайное происшествие случилось вечером 29 июля в Ясном проезде. Недалеко от местного отделения полиции на северо-востоке столицы вспыхнул пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по г. Москве





Возгорание произошло на территории реконструируемой школы. По словам очевидцев, сначала со стороны образовательного учреждения было слышно несколько громких взрывов, а потом стал виден дым. Установлено, что пожар охватил 4 строительные бытовки, находящиеся на школьном участке.

«Огнеборцы МЧС России оперативно локализовали пожар на площади 40 квадратных метров. Проводятся работы по полной ликвидации возгорания», — сообщили в ведомстве.