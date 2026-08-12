Ангар с пиломатериалами загорелся в Красноярском крае

12 августа 2026, 05:26

Пожарные локализовали возгорание в ангаре с пиломатериалами в Красноярском крае

Фото: iStock/wirot pathi

В Красноярском крае загорелся ангар с пиломатериалами. Огонь уже удалось локализовать на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.