Ангар с пиломатериалами загорелся в Красноярском крае
В Красноярском крае загорелся ангар с пиломатериалами. Огонь уже удалось локализовать на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Пожар вспыхнул в промышленной зоне Кежемского муниципального округа. Одноэтажное каркасно-металлическое здание оказалось полностью охвачено пламенем изнутри, но прибывшие на место спасатели локализовали возгорание.
К тушению возгорания привлекли 15 специалистов и четыре единицы техники. По предварительным сведениям, в результате инцидента никто из людей не пострадал.
Ранее «Радио 1» передавало, что на западе Москвы, в районе Крылатское, очевидцы заметили фургон с прицепом, в тесных клетках которого находились десятки собак. Зоозащитники выяснили, что животные содержались в непригодных условиях: из прицепа доносился постоянный лай и ощущался резкий запах.
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