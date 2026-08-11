На западе Москвы обнаружили фургон с десятками собак в тесных и грязных клетках
На западе столицы, в районе Крылатское, очевидцы заметили фургон с прицепом, в тесных клетках которого находятся десятки собак. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл у дома 11 на Осеннем бульваре. Зоозащитники сообщили, что животные содержатся в непригодных условиях: из прицепа доносится постоянный лай и ощущается резкий запах.
Волонтёры вызвали на место полицию, сейчас у фургона собираются местные жители и прохожие. Активисты отмечают, что этот же прицеп они видели 4 августа в Химках.
Кроме того, женщина, представляющаяся Британи Хиллтон, ранее попадала в поле зрения зоозащитников в других регионах, включая Сочи, где из-за состояния животных привлекали полицию. Зоозащитники опасаются, что без широкой огласки спасти собак не удастся, и ждут реакции правоохранителей.
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