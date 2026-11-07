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В Пензенской области произошел пожар в производственном здании

В Пензенской области на площади 1,5 тысячи «квадратов» произошел пожар
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Пензенской области загорелось производственное здание площадью около 1,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.



По предварительной информации, пострадавших нет. На месте пожара работают более 20 человек и 13 единиц техники, пишет РИА Новости. По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило по адресу: Неверкинский район, село Бикмосеевка, переулок Речной.

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Никита Кротов

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