В Пензенской области произошел пожар в производственном здании
В Пензенской области загорелось производственное здание площадью около 1,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте пожара работают более 20 человек и 13 единиц техники, пишет РИА Новости. По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило по адресу: Неверкинский район, село Бикмосеевка, переулок Речной.
Ранее в Приморье студийный свет с китайского маркетплейса устроил возгорание в доме девушки. Товар купили ещё четыре года назад.
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