Ангар загорелся в районе одного из вокзалов Петербурга
В Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в ангаре размером 30 на 50 метров. Возгорание зафиксировали на Минеральной улице, 32, сообщили в городском управлении МЧС РФ.
Уточняется, что огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. Позднее специалистам удалось локализовать пламя. Данных о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара задействовали 15 единиц техники и 64 сотрудников МЧС.
Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео и фото с места происшествия. На кадрах видно обрушившиеся ограждения и густые клубы черного дыма в районе Финляндского вокзала.
8 июня в подмосковном Дзержинске загорелся склад с текстилем площадью около 300 квадратных метров. С огнем боролись 44 специалиста и 14 единиц техники.
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