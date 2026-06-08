Склад с текстилем загорелся в подмосковном Дзержинске
В подмосковном Дзержинске загорелся склад с текстилем. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России, пишет РИА Новости.
Возгорание произошло на Дзержинском шоссе, дом 1. В ликвидации огня задействовали 44 человек и 14 единиц техники.
Кроме того, в ночь на 8 июня в поселке Ушаки Ленинградской области загорелся продуктовый магазин. По данным Telegram-канала «78 | НОВОСТИ», пламя охватило крышу здания.
По предварительной информации, внутри никого не было, пострадавших нет. На месте работают спасатели, выясняются обстоятельства происшествия.
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