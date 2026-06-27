Аномальная жара во Франции унесла жизни четырёх детей
Аномальная жара во Франции унесла жизни четырёх детей. Их смерти связаны с транспортными средствами, сообщает The Guardian.
Так, один полуторагодовалый малыш скончался от гипертермии в автомобиле. Предположительно, отец забыл его в машине по пути в детский сад.
Следующей жертвой стал трёхлетний ребёнок, инцидент случился в пригороде Парижа. Мальчик заперся в салоне авто и не смог открыть дверь. Тела ещё двух детей — двух и четырёх лет — нашли в родительской машине на парковке у дома.
Кроме того, за период аномальной жары во Франции зафиксировали уже 55 случаев утопления. Учёные называют эту тепловую волну самой сильной за последнее время — она охватила почти 850 крупных городов Европы.
Ранее стало известно, что в Германии два пожилых мужчины спрыгнули с лодки в озеро, желая охладиться, но не сумели вынырнуть обратно на поверхность. К поискам пропавших привлекли пожарных, вертолёты, служебных собак и гидролокаторы.
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