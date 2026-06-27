Двое пенсионеров спрыгнули с лодки в озеро в попытке охладиться и утонули
В германском озере водолазы обнаружили тела двух пожилых мужчин, которые исчезли в четверг. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на немецкие СМИ.
Последний раз пенсионеров (71 год и 76 лет) видели на Боденском озере, когда они спрыгнули с лодки примерно в двухстах метрах от гавани Кирхберг. Мужчины ушли под воду, но обратно не вынырнули. Их поиски продлились до середины пятницы. К операции привлекли водную полицию, пожарных, вертолёты, служебных собак и гидролокаторы.
Причины гибели устанавливаются. Случай произошёл на фоне аномальной жары, которая уже привела к нескольким смертям на воде. За последние дни в стране утонули 19-летний парень, 74-летний пловец и 23-летний мужчина.
Ранее «Радио 1» передавало, что во Франции не менее 40 человек погибли, пытаясь спастись от сильнейшего зноя. Желающие охладиться люди стали в прыгать в реки, каналы и озера в необорудованных и неохраняемых местах. Примечательно, что молодежь составляет большую часть трагических жертв.
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