Двое пенсионеров спрыгнули с лодки в озеро в попытке охладиться и утонули

27 июня 2026, 03:39

В Германии водолазы обнаружили тела двух пенсионеров, утонувших в Боденском озере

Фото: iStock/jacoblund

В германском озере водолазы обнаружили тела двух пожилых мужчин, которые исчезли в четверг. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на немецкие СМИ.