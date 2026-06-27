Стало известно, кому могли принадлежать найденные в морозилке медцентра Москвы головы

27 июня 2026, 04:05

РЕН ТВ: Найденные в медцентре Москвы головы людей могли принадлежать иностранцам

Фото: iStock/DrWD40

Появилась новая версия о происхождении пяти человеческих голов, найденных в морозильной камере столичного многопрофильного медицинского центра. Останки могут принадлежать иностранцам, сообщает РЕН ТВ.





25 июня в здании на Суздальской улице прошли обыски. В холодильной камере сотрудники правоохранительных органов обнаружили замороженные человеческие головы в полиэтиленовых пакетах. Окна центра были заклеены плёнкой, а его работники, по-видимому, старались скрыть свою деятельность от посторонних глаз.





«(Останки) должны были растаможиваться. Когда эксперт посмотрел, там на них были иностранные бирки», — объяснил РЕН ТВ охранник, который присутствовал при обыске.