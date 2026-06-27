Стало известно, кому могли принадлежать найденные в морозилке медцентра Москвы головы
РЕН ТВ: Найденные в медцентре Москвы головы людей могли принадлежать иностранцам
Появилась новая версия о происхождении пяти человеческих голов, найденных в морозильной камере столичного многопрофильного медицинского центра. Останки могут принадлежать иностранцам, сообщает РЕН ТВ.
25 июня в здании на Суздальской улице прошли обыски. В холодильной камере сотрудники правоохранительных органов обнаружили замороженные человеческие головы в полиэтиленовых пакетах. Окна центра были заклеены плёнкой, а его работники, по-видимому, старались скрыть свою деятельность от посторонних глаз.
«(Останки) должны были растаможиваться. Когда эксперт посмотрел, там на них были иностранные бирки», — объяснил РЕН ТВ охранник, который присутствовал при обыске.Согласно публикации, головы могли быть получены по контракту с американской фирмой, заключённому ещё в 2019 году. Предварительно, они предназначались для подготовки хирургов и других профильных специалистов. Правоохранители устанавливают, каким образом эти анатомические материалы оказались в учреждении.