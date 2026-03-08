Снесло крышу и разворотило салон: в Подмосковье увидели разбитую на части машину после ДТП
В Истринском округе Московской области произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».
По данным канала, после столкновения у легковушки сорвало крышу и сильно повредило салон, а обломки машины разлетелись по проезжей части. Очевидцы сняли последствия аварии, искореженный автомобиль стоит на обочине, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
