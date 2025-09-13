В деле о чемоданах с останками женщин в Таиланде появился подозреваемый
В Таиланде в деле о чемоданах с останками двух женщин, найденных недалеко от Паттайи, появились подозреваемые. Об этом сообщает The Thaiger.
Один из чемоданов нашли в водохранилище 3 сентября. Внутри оказалось тело женщины примерно 30-ти лет без видимых повреждений. Судмедэкспертиза показала, что смерть наступила как минимум пятью днями ранее. Также в чемодане лежали девять дисков для гантелей, которые не давали ему всплыть.
Следователи вышли на магазин, где недавно купили такие же «блины». Они выяснили, что покупатели приехали на внедорожнике «Тойота», который взяли напрокат в том же городе. Владелец автопроката рассказал полицейским, что 10 августа сдал автомобиль двум китайцам, причем один из них пользовался его услугами несколько месяцев назад.
Через двадцать дней мужчина неожиданно вернул машину, хотя оплатил аренду на месяц. Он объяснил свою спешку тем, что ему срочно понадобилось вернуться на родину. Сотрудники автопроката обратили внимание на тщательно вымытый салон и незначительное повреждение корпуса, за которое клиент выплатил штраф — две тысячи бат (пять тысяч рублей).
Правоохранители предполагают, что злоумышленники могут быть связаны с китайскими преступными группировками. Мотив убийства пока неизвестен.
