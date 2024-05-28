Арест мэра в Ингушетии: за что задержали Аушева, как ему удалось сбежать от полиции

Фото: iStock/artolympic
Телеграм-канал Mash Gor сообщил о задержании бывшего мэра Магаса Усмана Аушева в Ингушетии. Чиновник якобы задержан по делу о крупных хищениях из бюджета и превышении полномочий. Однако следом появилась информация о том, что Аушеву удалось скрыться от правоохранителей. О том, что на самом деле произошло с бывшим градоначальником и в чем его подозревают расскажет редакция «Радио 1».
Экс-мэр Магаса скрылся от полиции
По информации Mash Gor, Аушев в настоящее время объявлен в федеральный розыск, информация об этом появилась в базе МВД.
Предварительно, бывшего чиновника хотели задержать, когда он прилетел в Грозный, но Аушев умудрился сбежать от правоохранителей.
За что задержали Усмана Аушева
Усмана Аушева задержали по делу о крупных хищениях из бюджета и превышении полномочий. Предварительно, он устраивал махинации через благотворительный фонд. По данным СМИ, правоохранительными органами был выявлен факт хищения около 2 млн рублей бюджетных средств, однако эта информация не подтверждена.
Что известно о бывшем мэре Магаса
Усман Аушев был главой городской администрации Магаса. Он был избран в июне 2020 года, но досрочно покинул пост в феврале 2023-го. После него пост руководителя администрации занял его заместитель Зайт Орцханов.
Управление городом Аушевым сопровождалось рядом скандалов, связанных с благоустройством ингушской столицы. В сентябре 2022 года его привлекли к административной ответственности за нарушение контрактной системы в сфере закупок. Тогда Аушев получил штраф в 400 тыс. рублей.
Усман Аушев — сын религиозного деятеля Башира-Хаджи Аушева. В прошлом он возглавлял Ассоциацию благотворительных фондов, руководил благотворительным фондом «Рохьма-инг», был председателем Совета отцов при аппарате уполномоченного при главе республики по правам ребенка.
Бывший мэр Магаса Цечоев опроверг задержание по подозрению в хищении
Чиновники Магаса прежде уже были вовлечены в коррупционный скандал. В 2021 году в СМИ распространилась информация о задержании экс-мера Магаса Беслана Цечоева.
Сообщалось, что его задержали за хищение 300 млн рублей. Однако чиновник вскоре лично опроверг эти данные.
«Кое-что сделаю в рамках закона, если кто-то посмеет сказать, что я когда-либо что-либо неправильно сделал не в личной жизни, а в том, что касается всех», — отреагировал на обвинения Цечоев.Читайте также:
Предполагаемый взяткодатель в деле кадровика МО России обжаловал арест
Суд рассмотрит жалобы на арест генерала Попова
Громкий арест замначальника Генштаба: чем известен генерал Шамарин, что сделал
Анастасия Хохлова