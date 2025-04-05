Арестован еще один чиновник из Минобороны

Фото: istockphoto/AMilkin
Начальник управления Госстройнадзора ГУ контрольной и надзорной деятельности МО РФ Юрий Кожевников отправлен под стражу. Об этом проинформировали столичные суды общей юрисдикции в Telegram-канале.
«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожевникова Юрия Васильевича», — сказано в публикации.Фигурант подозревается в крупных и особо крупных взятках, детали уголовного дела неизвестны. Кожевников проведет в СИЗО месяц и 22 дня. Защита подозреваемого настаивала на домашнем аресте, но суд отказал. Ранее стало известно, что бывший губернатор Свердловской области фигурирует в уголовном деле о коррупции.
Читайте также:
«Битцевский маньяк» готов признаться еще в 11 убийствах
В Москве после угроз знакомому мужчина начал стрелять в полицейских
В Кузбассе загорелась кровля жилого дома на 900 квадратах, эвакуировали десятки детей
Никита Кротов