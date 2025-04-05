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Арестован еще один чиновник из Минобороны

Суд арестовал чиновника из Минобороны Кожевникова, подозреваемого во взятках
Фото: istockphoto/AMilkin

Фото: istockphoto/AMilkin

Начальник управления Госстройнадзора ГУ контрольной и надзорной деятельности МО РФ Юрий Кожевников отправлен под стражу. Об этом проинформировали столичные суды общей юрисдикции в Telegram-канале.
«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожевникова Юрия Васильевича», — сказано в публикации.
Фигурант подозревается в крупных и особо крупных взятках, детали уголовного дела неизвестны. Кожевников проведет в СИЗО месяц и 22 дня. Защита подозреваемого настаивала на домашнем аресте, но суд отказал. Ранее стало известно, что бывший губернатор Свердловской области фигурирует в уголовном деле о коррупции.

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«Битцевский маньяк» готов признаться еще в 11 убийствах
ФСИН: «битцевский маньяк» готов признаться еще в 11 убийствах
05 апреля 2025, 10:43

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», готов признаться еще в 11 убийствах. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН.
Преступник совершил не менее 49 убийств в Битцевском парке в Москве. Первое преступление Пичушкин совершил в 1992 году, еще 48 убийств произошли в период с 2001 по 2006 год.

В 2007 году маньяка приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. На сегодняшний день он отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова».

Во время судебного заседания Пичушкин сообщил, что не жалеет о содеянном.

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#убийство
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В Москве после угроз знакомому мужчина начал стрелять в полицейских
Мужчина начал стрелять из травмата по полицейским в Москве в процессе задержания
05 апреля 2025, 03:58

Фото: iStock/Willard

В Москве мужчина открыл огонь из травматического пистолета по полицейским, когда его пытались задержать. Инцидент произошёл на улице Ореховый бульвар, сообщили РЕН ТВ со ссылкой на столичное ГУ МВД.
По данным ведомства, мужчина угрожал оружием своему знакомому, после чего очевидцы вызвали правоохранителей. Полицейские обнаружили автомобиль правонарушителя и блокировали его на Кустанайской улице.

Во время задержания нарушитель начал стрелять в сотрудников ГАИ, которые в ответ применили табельное оружие.

Нападавший госпитализирован с огнестрельными ранениями, ему оказывается медицинская помощь.

«Госавтоинспекторы не пострадали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Изъято оружие, которое будет направлено на экспертизу», — добавили в ТАСС.
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В Кузбассе загорелась кровля жилого дома на 900 квадратах, эвакуировали десятки детей
МЧС: В Кемеровской области пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме
05 апреля 2025, 00:22

Фото: МЧС России

В городе Междуреченске Кемеровской области произошёл масштабный пожар, уничтоживший 900 квадратных метров кровли пятиэтажного жилого дома. На данный момент открытое горение ликвидировано, передают в МЧС России.
По данным пресс-службы МЧС, 120 человек, включая 21 ребёнка, самостоятельно покинули загоревшееся здание. Спасатели эвакуировали ещё 17 человек, среди которых четверо детей.

Для помощи пострадавшим организовали три автобуса для обогрева и развернули пункт временного размещения на 244 места.

«К тушению привлекаются 29 сотрудников и 9 единиц техники», — добавили в Telegram-канале «МЧС России».
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Экс-губернатор Свердловской области стал фигурантом уголовного дела о коррупции
«Ъ»: Экс-губернатор Свердловской области Куйвашев стал фигурантом дела о коррупции
05 апреля 2025, 00:11

Евгений Куйвашев (Фото: kremlin.ru)

Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом в уголовном деле о коррупции. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Следственные действия в отношении Куйвашева проводятся уже несколько дней: сначала в Екатеринбурге, затем в Москве. Его процессуальный статус официально не подтверждён. С 3 апреля информация распространяется противоречивая — одни утверждают, что экс-губернатор стал подозреваемым в деле о взятке в крупном размере, другие говорят, что он является в деле свидетелем.

Ранее Куйвашев, ушедший в отставку неделю назад, отказался комментировать информацию о возможном задержании.

26 марта президент России Владимир Путин назначил новым губернатором Свердловской области Дениса Паслера.

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Росгвардия задержала подозреваемых в поджоге ж/д инфраструктуры в Москве
04 апреля 2025, 20:05

Евгений Куйвашев (Фото: kremlin.ru)

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в поджоге железнодорожной инфраструктуры в столице. В ведомстве предоставили видео задержания.
Правоохранителям поступил сигнал, что неизвестные попытались поджечь релейный шкаф на перегоне «Яуза-Ростокино» Ярославского направления МЖД. Позже стражи порядка установили злоумышленников. Одного из них ранее судили по статье о наркотиках, а еще двое — несовершеннолетние. По словам задержанных, они пошли на преступление за деньги, которые им пообещал незнакомец в мессенджере. Открыто уголовное дело, следователи разбираются в деталях.

Ранее сегодня днем стало известно, что подростки в Подмосковье устроили погоню на угнанной машине.

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