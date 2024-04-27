Арестован издевавшийся над людьми 17-летний российский блогер

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Суд арестовал 17-летнего российского блогера, который издевался над людьми в Ростовской области.
Об этом сообщает Telegram-канал регионального отделения СК. По ходатайству суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Пока расследование уголовного дела ещё продолжается.
Ранее сообщалось, что россиянина, плевавшего в людей на рейсе, летевшем из Сургута в Москву в январе 2024 года, оштрафовали на 600 тысяч рублей.
Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также хулиганстве. Из-за дебошира командиру пришлось посадить воздушное судно в международном аэропорту Перми. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что россиянина, плевавшего в людей на рейсе, летевшем из Сургута в Москву в январе 2024 года, оштрафовали на 600 тысяч рублей.
Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также хулиганстве. Из-за дебошира командиру пришлось посадить воздушное судно в международном аэропорту Перми. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева