Армия Шри-Ланки ищет слона с дронами и тепловизорами

19 октября 2026, 09:59

На Шри-Ланке для поиска пропавшего слона привлекли военных с тепловизорами

Фото: iStock/Oleg Elagin

На Шри-Ланке для поисков пропавшего слона Агбо привлекли военных с дронами и тепловизорами. Об этом сообщает портал Adaderana.