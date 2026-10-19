Армия Шри-Ланки ищет слона с дронами и тепловизорами
На Шри-Ланке для поисков пропавшего слона Агбо привлекли военных с дронами и тепловизорами. Об этом сообщает портал Adaderana.
По его данным, в поисках также участвуют сотрудники природоохранной службы. Специалисты предполагают, что животное может быть ранено и нуждается в помощи. В операции задействовали специализированные беспилотники ВВС страны.
Дикого слона Агбо часто встречали в районе Тираппане в городе Анурадхапур. Предполагается, что ему около 40 лет. В 2023 году животное было серьезно ранено из ружья-ловушки в переднюю левую лапу, и несколько месяцев ему требовалась ветеринарная помощь.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Тамилнад дикий слон насмерть затоптал рабочего. Жертвой животного стал 28-летний Правин Кумар, который направлялся в деревню Камбатти Комбай, чтобы навестить бабушку.
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