Артистка сорвалась с высоты во время трюка ледового шоу на арене в Кишиневе

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka
Во время ледового шоу «Аладдин и сказки 1001 ночи» в кишинёвской «Арена-Кишинёв» произошёл несчастный случай. Артистка сорвалась с троса и упала на лёд с высоты трёх метров. Инцидент произошёл при исполнении трюка, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале, выкладывая видео происшествия.
Пострадавшую оперативно госпитализировали, после чего шоу возобновилось.
Организаторы заявили, что причиной ЧП стал человеческий фактор.
Ранее «Радио 1» передавало, что момент поджога автомобилей на стоянке во Владивостоке зафиксировали камеры видеонаблюдения. В ночь с 23 на 24 марта неизвестный, пробравшись на территорию, облил одну из машин горючей жидкостью и умышленно поджёг её. Это привело к возгоранию 22 автомобилей.
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Организаторы заявили, что причиной ЧП стал человеческий фактор.
«Это не связано с неисправностями оборудования, которое находится в идеальном рабочем состоянии», — цитирует организаторов портал Omniapres.
Ранее «Радио 1» передавало, что момент поджога автомобилей на стоянке во Владивостоке зафиксировали камеры видеонаблюдения. В ночь с 23 на 24 марта неизвестный, пробравшись на территорию, облил одну из машин горючей жидкостью и умышленно поджёг её. Это привело к возгоранию 22 автомобилей.
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Мария Моисеева