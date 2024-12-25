Названа предварительная причина крушения пассажирского самолета в Казахстане

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Причиной крушения пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. Об этом сообщили в Azerbaijan Airlines, передает Day.Az.
При этом Shot пишет, что у самолета отказала система управления.
По уточненным данным, на борту находилось 105 человек и 5 членов экипажа, пишет агентство Казинформ.
Предварительно, при авиакатастрофе выжило от 20 до 50 человек. 12 пассажиров, в том числе один ребенок, с различными травмами доставлены в Мангистаускую областную больницу.
Экипаж передал сигнал бедствия примерно через час после вылета. Уже через 15 минут было принято решение лететь на аэродром Актау. Самолёт разбился в 09:28 по московскому времени.
Ранее стало известно, что в Казахстане в близи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный.
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После крушения самолета в Актау выжили шесть человек
У самолета, который летел из Москвы треснуло лобовое стекло в небе
По уточненным данным, на борту находилось 105 человек и 5 членов экипажа, пишет агентство Казинформ.
Предварительно, при авиакатастрофе выжило от 20 до 50 человек. 12 пассажиров, в том числе один ребенок, с различными травмами доставлены в Мангистаускую областную больницу.
Экипаж передал сигнал бедствия примерно через час после вылета. Уже через 15 минут было принято решение лететь на аэродром Актау. Самолёт разбился в 09:28 по московскому времени.
Ранее стало известно, что в Казахстане в близи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный.
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В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный
После крушения самолета в Актау выжили шесть человек
У самолета, который летел из Москвы треснуло лобовое стекло в небе
Элина Позднякова