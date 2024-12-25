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Названа предварительная причина крушения пассажирского самолета в Казахстане

Причиной падения самолета в Казахстане могло стать столкновение со стаей птиц
Фото: iStock/Kesu01

Фото: iStock/Kesu01

Причиной крушения пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. Об этом сообщили в Azerbaijan Airlines, передает Day.Az.
При этом Shot пишет, что у самолета отказала система управления.

По уточненным данным, на борту находилось 105 человек и 5 членов экипажа, пишет агентство Казинформ.



Предварительно, при авиакатастрофе выжило от 20 до 50 человек. 12 пассажиров, в том числе один ребенок, с различными травмами доставлены в Мангистаускую областную больницу.

Экипаж передал сигнал бедствия примерно через час после вылета. Уже через 15 минут было принято решение лететь на аэродром Актау. Самолёт разбился в 09:28 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в Казахстане в близи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный.

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В Долгопрудном выявили квартиру с фиктивно зарегистрированными иностранцами
25 декабря 2024, 10:54

Фото: istockphoto.com/DedMityay

Квартиру, в который было фиктивно зарегистрировано девять иностранных граждан, выявили сотрудники полиции в микрорайоне Хлебниково городского округа Долгопрудный, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что хозяйка квартиры поставила на миграционный учет девять иностранных граждан, но мест для временного проживания им не предоставила», — говорится в сообщении.
Против хозяйки квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили под подписку о невыезде.

Отмечается, что в Московской области участковые регулярно проводят проверки соблюдения режима пребывания иностранцев на территории России.

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«Я тебя сейчас убью!»: в тюменской школе учитель набросилась с угрозами на мальчика
В Тюменской области учительница угрожала убить школьника
25 декабря 2024, 10:52

Фото: iStock/hxdbzxy

Учительница русского языка и литературы угрожала убить мальчика. Инцидент произошёл в школе, расположенной в селе Луговом в Тюменской области.
Видео, на котором женщина хватает ученика за плечи со словами: «Я тебя сейчас убью, рот закрой!», выложили в группе «Тюмень | Регион — 72» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает агентство URA.RU. в инфоцентре регионального правительства осудили поведение преподавателя. Его назвали не соответствующим нормам профессиональной этики педагога.

В инфоцентре добавили, что будет проведена проверка, после чего примут необходимые меры.

В этой школе часто происходили громкие инциденты. Например, осенью школьница избила одноклассницу в туалете. После местные жители требовали лишить должности директора учреждения, а девочку — перевести на домашнее обучение. Кроме того, ранее мальчик из третьего класса принёс в школу охотничьи ножи, чтобы посчитаться с одним из учеников.

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Атака БПЛА или птицы: крушение самолета Баку — Грозный, причины, жертвы, кому удалось выжить, видео
25 декабря 2024, 10:50

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Утром 25 декабря 2024 года пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» J2 8243, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау. Информация о трагедии начала поступать около 09:50 по московскому времени. Что известно о причинах ЧП и жертвах расскажет «Радио 1».

Крушение самолета Баку — Грозный: что известно


По информации SHOT, пассажирский рейс J2 8243 Azerbaijan Airlines вылетел сегодня в 06:56 по московскому времени и, перед происшествием, запрашивал экстренную посадку. Накануне самолет выполнил рейс в Волгоград. Возраст борта составляет 11 лет — он был произведен в 2013 году и вмещает 106 кресел эконом-класса. Ранее этот самолет использовался компанией Buta Airways, дочерней структурой Азербайджанских авиалиний, прежде чем перейти к Azerbaijan Airlines.


Видео с места крушения самолета в Актау



Угроза атаки БПЛА


По данным Baza, самолет, выполнявший рейс Баку — Грозный, мог изменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню.


«По предварительной информации, Грозный подвергся атаке нескольких БПЛА, в результате чего в аэропорту города был введен план "Ковер". На борту Embraer находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа»», — сообщал портал.
Однако позже эту информацию опровергли в оперативных службах.


Крушение самолета в Актау: причины


Причиной падения самолёта в Актау, предварительно, стало столкновение со стаей птиц, сообщается в телеграм-канале Sputnik Азербайджан со ссылкой на авиакомпанию.

«В Актау разбился самолет AZAL. Самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку - Грозный, совершил вынужденную посадку в трех километрах недалеко от города Актау. По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц», — говорится в сообщении.

Также известно, что самолет должен был приземлиться в Грозном. Но из-за тумана в аэропорту прибытия судно перенаправили.

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Пострадавшие


На борту самолета находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. В настоящее время 12 выживших при крушении самолета в Актау везут в Мангистаускую областную больницу, среди пострадавших есть ребенок, сообщили в Минздраве области.

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#самолет
#пострадавшие
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#бпла
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#статьи
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Появилось видео падения самолета Az Airlines, летевшего из Баку в Грозный
25 декабря 2024, 10:40

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Самолет авиакомпании Az Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение. Очевидцы запечатлели на видео момент резкого снижения лайнера, после чего он столкнулся с землей и загорелся. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «‎РИА Новости».
На записи видно, как после удара на месте крушения поднимается черный дым.


На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Причиной аварии, согласно предварительной информации, стало столкновение самолета со стаей птиц. Спасательные службы уже прибыли на место происшествия для оказания помощи и проведения расследования. С места крушения самолета под Актау эвакуировали 12 человек.

Ранее во Владикавказе в торговом центре «Алания Мол» произошел взрыв, в результате которого выбило стекла и возник пожар на верхнем этаже. В результате трагедии погибла 57-летняя уборщица, которая работала там перед открытием.

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#пожар
#взрыв
#происшествия
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На борту упавшего в Актау самолета находилось 67 человек
Минтранспорт Казахстана сообщил о 67 пассажирах на борту разбившегося самолета
25 декабря 2024, 10:37

Фото: iStock/Diy1

На борту упавшего в Актау самолета Azal, предварительно, находились 62 пассажира и пять членов экипажа, уточнил минтранс Казахстана.
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова пояснила, что шесть человек выжили в результате крушения воздушного судна. Уточняется, что они находятся в крайне тяжёлом состоянии.

На место ЧП выехали 14 бригад скорой помощи.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.

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#самолет
#столкновение
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#казахстан
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В Подмосковье спасали кота, провалившегося в вентиляционную шахту многоэтажки
25 декабря 2024, 10:35

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Чёрного пушистого кота, провалившегося в вентиляционную шахту семнадцатиэтажного дома в Балашихе и застрявшего там, выручили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу спасения «Система-112» обратились жители многоэтажки. Они рассказали, что уже два дня слышат кошачье мяуканье из вентиляции, а из-за того, что это сложная зигзагообразная конструкция, они ничем не могут помочь животному», — говорится в сообщении.
Прибывшие спасатели оценили ситуацию и пришли к выводу, что кот попал в шахту на чердаке, пытался выбраться, но на уровне второго этажа остался без сил и стал звать на помощь. Спасатели с разрешения хозяев квартиры на втором этаже прорезали в стене отверстие и вытащили кота.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мордочка животного была в царапинах и ссадинах, поэтому спасатели отвезли кота в ветклинику, где его раны обработали, а потом забрали к себе в часть. Вскоре кот обрёл дом: животное взяла себе знакомая одного из спасателей.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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После крушения самолета в Актау выжили шесть человек
25 декабря 2024, 10:23

Фото: iStock/Sitikka

После крушения самолета в Актау выжили шесть человек. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что пассажирский самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау, расположенном на западе Казахстана. На борту упавшего в Актау самолета находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

До этого сообщалось, что в связи с введением временных ограничений, аэропорт Казань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее во Владикавказе в торговом центре «Алания Мол» произошел взрыв, в результате которого выбило стекла и возник пожар на верхнем этаже. В результате трагедии погибла 57-летняя уборщица, которая работала там перед открытием.

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#аэропорт
#самолет
#взрыв
#тц
#авиарейсы
#казань
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Меняйло: взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел еще до его открытия
25 декабря 2024, 10:07

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе случился еще до его открытия. Об этом пишет РИА Новости.
«Торговый центр «Алания Молл» открыться не успел – взрыв произошел еще до открытия», — сказал Меняйло в эфире телеканала «Россия 24».

Мощный взрыв в ТЦ во Владикавказе: реальные причины, жертвы, видео, главное о первых минутах ЧП
Мощный взрыв в ТЦ во Владикавказе: реальные причины, жертвы, видео, главное о первых минутах ЧП

Напомним, что во Владикавказе в ТЦ «Алания Мол» произошел взрыв, в результате которого выбило стекла и начался пожар на верхнем этаже. Погибла 57-летняя уборщица, работавшая перед открытием.

Оперативный штаб развернут рядом с ТЦ, работают спасательные службы. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло опроверг слухи о втором взрыве, якобы произошедшем во Владикавказе в районе телевышки. Площадь пожара составила 800 кв.м.

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#россия
#мчс
#торговый центр
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#бпла
#тц
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МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в ТЦ во Владикавказе
МЧС: один человек погиб и двое пострадали при пожаре в ТЦ во Владикавказе
25 декабря 2024, 10:07

Фото: iStock/DmyTo

Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. К данному моменту открытое горение в торговом центре ликвидировано.

В настоящее время глава Северной Осетии Сергей Меняйло занимается выяснением всех обстоятельств ЧП.

Напомним, в среду, 25 декабря, в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв. В результате ЧП погибла женщина. Предварительно, газовый баллон взорвался в кафе на фудкорте ТЦ.

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