Названа предварительная причина крушения пассажирского самолета в Казахстане

Утром 25 декабря 2024 года пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» J2 8243, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау. Информация о трагедии начала поступать около 09:50 по московскому времени. Что известно о причинах ЧП и жертвах расскажет «Радио 1».