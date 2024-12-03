Аварийное отключение электроэнергии оставило без света 12 улиц в Краснодаре

Россиянка трижды меняла отцовство своих детей через ЗАГС с целью организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. По информации ведомства, ни один из иностранцев не был биологическим отцом ее детей и до их рождения никогда не был в Кузбассе.