Аварийное отключение электроэнергии оставило без света 12 улиц в Краснодаре

Фото: istockphoto/Larisa Stefanuyk
Ночью 3 декабря в Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате которого без света остались 12 улиц, включая 1 Мая, Фадеева, Ярославскую и другие.
Пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы города сообщила ТАСС, что причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате аварии отключились подстанция «ПШ-303» и 20 трансформаторных подстанций.
На месте работают аварийные бригады, занимающиеся устранением неисправности. Жителям рекомендовано ожидать восстановления электроснабжения.
Ранее «Радио 1» передавало, что россиянам пообещали построить в Московской области 2026-2027 годах для повышения надёжности электроснабжения пять питающих центров. Они будут располагаться в Чехове, Раменском, Домодедове, Одинцове и Дубне. Реализацию программы обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов.
Читайте также:
Энергетики Подмосковья пресекли около 94 МВт*ч незаконного энергопотребления
В Подмосковье с начала года построили 100 трансформаторных подстанций
Гладков: Белгородская область готовится к тяжелой зиме без газа и света
На месте работают аварийные бригады, занимающиеся устранением неисправности. Жителям рекомендовано ожидать восстановления электроснабжения.
Ранее «Радио 1» передавало, что россиянам пообещали построить в Московской области 2026-2027 годах для повышения надёжности электроснабжения пять питающих центров. Они будут располагаться в Чехове, Раменском, Домодедове, Одинцове и Дубне. Реализацию программы обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов.
Читайте также:
Энергетики Подмосковья пресекли около 94 МВт*ч незаконного энергопотребления
В Подмосковье с начала года построили 100 трансформаторных подстанций
Гладков: Белгородская область готовится к тяжелой зиме без газа и света
Мария Моисеева