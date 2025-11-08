В Харькове не работает метро и электротранспорт
В Харькове приостановили движение метро и наземного электротранспорта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэра Игоря Терехова.
Метрополитен перевели в режим укрытия, а трамваи и троллейбусы временно заменили автобусами из‑за острого дефицита электроэнергии. «Укрэнерго» вводит аварийные отключения.
Ранее Министерство обороны РФ заявляло, что подразделения ВС РФ контролируют улицу Леси Украинки в Купянске. Уточнялось, что операции по зачистке продолжаются на Левадном въезде, 1-й Западной и Сеньковской улицах.
Спецоперация на Украине по демилитаризации и денацификации республики началась 24 февраля 2022 года.
