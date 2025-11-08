08 ноября 2025, 12:10

Мэр Терехов: В Харькове не работает метро и электротранспорт

Фото: istockphoto/TebNad

В Харькове приостановили движение метро и наземного электротранспорта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэра Игоря Терехова.