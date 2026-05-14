Появились новые обстоятельства наезда на людей на остановке в центре Москвы
Появились новые подробности ДТП на проспекте Мира в Москве, где автомобиль Infiniti G37 сбил трёх женщин. Их приводит Telegram-канал SHOT.
За рулём иномарки находился 21-летний студент Павел П. Машина принадлежит его 52-летнему отцу. Виновник дорожно-транспортного происшествия не стал скрываться с места и сейчас общается с полицейскими.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Отмечается, что это уже четвёртое ДТП с участием указанного автомобиля. Последняя авария произошла в сентябре прошлого года — тогда «Инфинити» столкнулся с Geely, но никто не получил серьёзных травм.
Медики, прибывшие на место ДТП, зафиксировали травмы у трёх женщин. Одна гражданка получила сильный ушиб грудной клетки. Ещё двое получили переломы ног.
Читайте также: