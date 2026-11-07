Авария с лошадьми в Оренбуржье унесла жизни трех человек

07 ноября 2026, 03:12

Три человека погибли, один пострадал в ДТП с лошадьми в Оренбуржье

Фото: iStock/Alexia Khruscheva

В Оренбургской области в ДТП с лошадьми погибли три человека, еще один пострадал. Об этом сообщил региональный главк МВД России в мессенджере МАХ.