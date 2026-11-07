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Авария с лошадьми в Оренбуржье унесла жизни трех человек

Три человека погибли, один пострадал в ДТП с лошадьми в Оренбуржье
Фото: iStock/Alexia Khruscheva

В Оренбургской области в ДТП с лошадьми погибли три человека, еще один пострадал. Об этом сообщил региональный главк МВД России в мессенджере МАХ.



Трагедия произошла на 111-м километре трассы Казань — Оренбург — Акбулак — граница Республики Казахстан. Мужчина за рулем автомобиля Chery Tiggo 9, двигаясь по дороге, допустил наезд на животных.

По данным ведомства, водитель и два пассажира скончались на месте до приезда скорой. Еще один пассажир находится в тяжелом состоянии. В настоящее время все причины и обстоятельства смертельной аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Черноземельском районе Калмыкии в ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок. Предварительно, 29-летний житель Дагестана за рулем Lada Granta не удержал дистанцию и столкнулся с едущим впереди ВАЗ-21099.

Лидия Пономарева

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