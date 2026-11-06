В Подмосковье женщина с ребенком едва не пострадала при обрушении перехода
Жительница Подмосковья с ребенком едва не пострадала при обрушении надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Женщина по имени Оксана рассказала, что они с ребенком перешли дорогу и только успели отойти за ограждение, как почти сразу она услышали громкий звук. Это часть перехода, по которому они двигались совсем недавно, упала на одну из габаритных машин. Россиянка добавила, что все автомобили, ехавшие в сторону Санкт-Петербурга, успели проехать, а другие смогли вовремя затормозить.
Напомним, инцидент произошел на Ленинградском шоссе. Как пишут СМИ, водитель не опустил кузов и попытался проехать под переходом — в результате часть конструкции рухнула прямо на машину, мужчина погиб. Движение по Ленинградскому шоссе временно перекрыли, на месте образовался дорожный затор.
Ранее сообщалось, что в Татарстане надземный пешеходный переход обрушился на проезжую часть и грузовой автомобиль.
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