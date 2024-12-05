АГН «Москва»: крупное ДТП парализовало МКАД в Москве

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Пять машин столкнулись в массовом ДТП на МКАД в столице, передает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на источники.
«На внешней стороне 108 км МКАД произошла авария, столкнулись пять автомобилей», — говорится в сообщении.Предварительно известно о пятерых пострадавших. Согласно сервису «Яндекс.Карты», в районе ЧП наблюдается огромная пробка.
Перед этим сообщалось, что в Москве на Боровском шоссе в результате столкновения автобуса и легковушки пострадали пять человек. Уточнялось, что пострадавшим оказали необходимую помощь.
Кроме того, серьезное ДТП произошло в новосибирском регионе, где участвовали два автомобиля и трамвай.
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Никита Кротов