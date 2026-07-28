28 июля 2026, 23:29

Фото: iStock/Robert Chmara

В доме на востоке Москвы лифт сорвался и рухнул вниз, обрушившись на человека. Возможно, он получил травмы или погиб. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».