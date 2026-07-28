В доме на востоке Москвы лифт сорвался и рухнул вниз, обрушившись на человека
В доме на востоке Москвы лифт сорвался и рухнул вниз, обрушившись на человека. Возможно, он получил травмы или погиб. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Трагедия случилась сегодня вечером. Местом происшествия стало 12-этажное здание на Открытом шоссе, построенное ещё в 1970-х годах, уточняет MSK1.ru. Сейчас там работают спасатели – они пытаются добраться до пострадавшего мужчины.
По предварительным сведениям, речь идет о монтёре, который проводил работы внутри шахты в момент падения кабины. Установить контакт с ним не удается. Есть вероятность, что сотрудник уже скончался, однако тело из лифтовой шахты пока не извлекли.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Самаре произошёл крупный пожар в многоквартирном доме на улице Тухачевского. Возгорание началось в квартире на шестом этаже и быстро распространилось, из-за чего густой дым и пламя охватили несколько окон и балконов. Подробности читайте здесь.
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