Авиашоу в Польше отменили после катастрофы истребителя F-16

28 августа 2025, 23:30

Фото: Istock/William Krumpelman

Международное авиашоу в польском Радоме, запланированное на 30-31 августа, отменено после катастрофы истребителя F-16, произошедшей во время репетиции; пилот погиб, а взлетно-посадочная полоса серьезно повреждена.