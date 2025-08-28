Авиашоу в Польше отменили после катастрофы истребителя F-16
Международное авиашоу в польском Радоме, запланированное на 30-31 августа, отменено после катастрофы истребителя F-16, произошедшей во время репетиции; пилот погиб, а взлетно-посадочная полоса серьезно повреждена.
Инцидент произошел 28 августа около 19:30 по местному времени во время выполнения фигуры высшего пилотажа — мертвой петли на малой высоте. Пилот, предположительно майор Мачей Краковян, один из самых опытных пилотов-демонстрантов Польши, не смог вывести самолет из маневра и столкнулся с взлетно-посадочной полосой, что вызвало мощный взрыв.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл на место происшествия и подтвердил гибель пилота, выразив соболезнования его семье. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать ошибка пилота, однако для определения точных причин будет создана комиссия по расследованию авиационных происшествий.
Организаторы приняли решение отменить авиашоу не только из-за трагедии, но и из-за значительных повреждений взлетно-посадочной полосы, которые делают проведение мероприятия невозможным. Это уже не первая трагедия на авиашоу в Радоме: в 2009 году разбился белорусский Су-27, погибли два пилота, а в 2007 году столкнулись два легкомоторных самолета.
