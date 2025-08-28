В Забайкалье умер приемный сын женщины, найденной мертвой на могиле бойца СВО
В городе Балей Забайкальского края умер 28-летний приемный сын женщины, которую нашли мертвой на могиле погибшего в СВО сына — молодой человек скончался от обострения язвы на фоне нервного потрясения после третьих похорон в семье за месяц.
Молодой человек почувствовал себя плохо по дороге домой после похорон матери и остановился у родственников в поселке Шелопугино. Когда его состояние резко ухудшилось, близкие вызвали скорую помощь, но медики, по словам знакомой семьи, долго не выезжали на вызов, предлагая дождаться фельдшера. Мужчину не удалось спасти из-за открывшегося желудочного кровотечения.
Это уже третья смерть в семье за последний месяц. Ранее на кладбище Балея была обнаружена мертвой 50-летняя местная жительница, которая не смогла пережить гибель своего 23-летнего сына Максима Шарыпова.
Он погиб 23 июня близ населенного пункта Отрадное в ДНР, служа старшим механиком-водителем танка. В семье остались отец с инвалидностью и двое несовершеннолетних сыновей, требующие психологической и материальной поддержки.
Читайте также: