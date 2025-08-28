В Забайкалье умер приемный сын женщины, найденной мертвой на могиле бойца СВО

28 августа 2025, 23:17

Фото: iStock/tupungato

В городе Балей Забайкальского края умер 28-летний приемный сын женщины, которую нашли мертвой на могиле погибшего в СВО сына — молодой человек скончался от обострения язвы на фоне нервного потрясения после третьих похорон в семье за месяц.