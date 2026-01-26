В Оренбургской области при обрушении горной выработки погиб проходчик
На Гайском горно-обогатительном комбинате произошло обрушение горной выработки, в результате которого один проходчик получил смертельные травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Гайского ГОКа».
Погибшим оказался работник подземного участка 1983 года рождения. На комбинате заявили, что сейчас производство продолжает работу в штатном режиме и других пострадавших нет. Для расследования причин и обстоятельств ЧП сформировали специальную комиссию.
«В связи с трагическим случаем руководство и коллектив ПАО «Гайский ГОК» выражает глубокие соболезнования родным и близким, им будет оказана вся необходимая помощь», — заявили на предприятии.Ранее «Радио 1» передавало, что ночью 26 января в жилом доме на западе Москвы произошел пожар. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело одного погибшего человека.