В Оренбургской области при обрушении горной выработки погиб проходчик

26 января 2026, 06:58

Фото: iStock/Diy13

На Гайском горно-обогатительном комбинате произошло обрушение горной выработки, в результате которого один проходчик получил смертельные травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Гайского ГОКа».





Погибшим оказался работник подземного участка 1983 года рождения. На комбинате заявили, что сейчас производство продолжает работу в штатном режиме и других пострадавших нет. Для расследования причин и обстоятельств ЧП сформировали специальную комиссию.





«В связи с трагическим случаем руководство и коллектив ПАО «Гайский ГОК» выражает глубокие соболезнования родным и близким, им будет оказана вся необходимая помощь», — заявили на предприятии.