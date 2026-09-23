Автобус без водителя протаранил три машины в центре Хабаровска
В центре Хабаровска автобус без водителя повредил три припаркованных автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Хабаровского края», публикуя кадры с места события.
Инцидент произошёл на улице Пушкина. По предварительной информации, водитель вышел на конечной остановке маршрута №21, но забыл поставить транспорт на ручной тормоз. Автобус покатился вперед и врезался в три стоявшие на парковке машины.
К счастью, никаких пассажиров в салонах всех этих транспортных средств в момент инцидента не находилось, поэтому обошлось без жертв и пострадавших. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сейчас специалисты оценивают, во сколько обойдётся ремонт.
Ранее «Радио 1» передавало, что хакерская группировка Shiny Hunters заявила о взломе сервисов, связанных с ФБР, и получении доступа к личным данным сотрудников ведомства. Подробности читайте здесь.
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