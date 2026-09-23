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Власти предупредили о появлении медведя в Курильске в районе кафе «Восточная кухня»

Фото: iStock/BlueBarronPhoto

В Курильске заметили медведя. Об этом сообщили в канале «Администрация Курильского муниципального округа» на платформе MAX, поделившись снимком косолапого.



Хищника видели в районе кафе «Восточная кухня» на улице Евдокимова. Кроме того, есть сведения, что животное может находиться возле улицы Полевого. Власти призывают местных жителей по возможности не посещать эти места в ближайшее время. С огромным зверем разберутся специалисты.

Фото: канал в MAX «Администрация Курильского муниципального округа»/@id6511002231_gos
Жителей просят сохранять спокойствие, не приближаться к медведю, не пытаться его сфотографировать или покормить. При обнаружении хищника на другой территории следует сразу же сообщить в ЕДДС Курильского округа.

Ранее в Усть-Камчатском округе медведь проник на объект, разрушив забор и не испугавшись собак, после чего бросился на сторожа. Мужчина скончался от полученных травм.

20 сентября охотовед Павел Футоран рассказал, что раненый во время охоты медведь может стать более агрессивным и начать целенаправленно нападать на людей. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Мария Моисеева

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